Um homem foi morto com vários tiros após se envolver em uma briga de trânsito em Itapaci, na região Central de Goiás. O crime ocorreu na noite do último sábado (9). Imagens de câmeras de segurança mostram quando a vítima, armada com um facão, e o autor, em posse da arma de fogo, correm um na direção do outro, momento em que os disparos são feitos.

O caso aconteceu por volta das 21h de sábado na avenida Floresta, Centro de Itapaci. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito atravessava a avenida quando ele e a vítima, Douglas Pereira de Sousa, passaram rente, quase encostando os veículos.

O fato teria desencadeado uma discussão entre eles. Em um dado momento, Douglas teria descido de seu carro armado com um facão, próximo a um posto de gasolina, e ido na direção do autor.

Os dois discutem e, conforme mostram as imagens de câmeras de segurança, fazem menção de se atacar mutuamente, momento em que o homem dispara vários tiros contra Douglas, que morreu ainda no local.

A reportagem apurou que o suspeito do crime se apresentou à Polícia Civil no último domingo (10), e tenta confirmar a informação junto à instituição.

