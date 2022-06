Cidades Vídeo: homem ateia fogo em palmeira e chamas quase atingem casas, em Goiânia Imagens mostram o indivíduo correndo logo depois de colocar fogo na palmeira

Imagens de câmeras de segurança deste domingo (5) flagraram o momento em que um homem ateou fogo em uma palmeira na calçada de uma rua do setor Marechal Rondon, na região Fama, em Goiânia. As chamas destruíram a árvore e quase atingiram as casas próximas. O caso aconteceu por volta das 22h15. As câmeras mostram quando um homem de boné branco passa na calçada, acompa...