Cidades Vídeo: homem pega cobra de quase 2 metros com as próprias mãos e solta em córrego Moradores relatam que animais são atropelados com frequência na região

Um homem capturou uma cobra de quase 2 metros com as mãos e a soltou no Parque Macambira, no Setor Faiçalville, em Goiânia. O caso aconteceu no último sábado (18). No vídeo é possível ver a serpente enrolada nos braços do morador, que desce até o córrego e solta o animal silvestre. Em entrevista ao POPULAR, Valdivino Alves, morador da região e que estava no loc...