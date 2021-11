Um homem não identificado se revoltou durante uma operação de fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia e destruiu a própria moto. O incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (17), no Setor Sul, e foi registrado em vídeo.

Segundo testemunhas, o motivo da fúria do homem foi o fato de os agentes da SMM resolverem apreender a moto por pendências financeiras e documentais. Os valores devidos pelo condutor excederiam o do próprio veículo.

Transtornado, o homem joga a moto no chão e a chuta repetidamente. Depois, pega uma barra de ferro e atinge o veículo diversas vezes. Durante o momento de fúria, ele profere ofensas ao governador Ronaldo Caiado (DEM), culpando-o pela situação. Em seguida, o motociclista vai embora a pé.

Parte da ação foi registrada em vídeo por um dos agentes da SMM no local com o intuito de se resguardar.

Em nota, a pasta informou que a Central Operacional de Trânsito (COT) recebeu denúncia de veículos estacionados irregularmente na Rua 87 A, no Setor Sul. “Foi identificado que o veículo em questão está com documentação vencida, além da placa de identificação fora dos padrões regulamento pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).” A secretaria reforça que a “revolta do condutor não foi diretamente aos agentes da SMM, mas sim ao Sistema (Leis)”.

A pasta também informou que a moto foi removida do local pelos agentes.