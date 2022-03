Cidades Vídeo: Homens espancam adolescentes, filmam e divulgam na internet para “servir de exemplo” As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e no status de Whatsapp da própria vítima

Um homem foi preso e três estão foragidos suspeitos de torturar um adolescente de 17 anos, filmar e divulgar nas redes sociais, no município goiano de Acreúna. No vídeo, feito na última segunda-feira (21), os suspeitos dizem castigar o adolescente por ele ter ameaçado uma jovem de espalhar fotos dela na internet caso ela não fizesse uma videochamada com ele. O caso o...