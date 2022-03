Cidades Vídeo: incêndio atinge posto de combustível em Nerópolis Fogo teria começado por um caminhão tanque que fazia o abastecimento dos reservatórios

Um incêndio atingiu durante a madrugada deste sábado (26) um posto de combustível no Jardim Paraíso, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi iniciado por um caminhão tanque. Ainda conforme a corporação, o veículo estava no local para fazer o abastecimento dos reservatórios, quando começou a pega...