Cidades Vídeo: lago de Corumbaíba, no sul de Goiás, transborda após fortes chuvas De acordo com o Cimehgo, a chuva que atingiu parte de Catalão e Corumbaíba nesta manhã teve uma precipitação total de 101,4 milímetros (mm)

A chuva voltou a atingir com força a região do Sul de Goiás na manhã desta segunda-feira (14). Um vídeo enviado para redação do POPULAR mostra a situação do lago da cidade de Corumbaíba, a 80 km de Catalão, que transbordou. Nas impressionantes imagens é possível ver a força da água na cachoeira de Itambé. De acordo com o Gerente do Centro de Informações Meteor...