O POPULAR errou ao informar que a briga aconteceu no dia 18 de fevereiro, na verdade, a confusão ocorreu no inicio do mês de fevereiro. A informação foi corrigida às 13h do dia 20 de fevereiro de 2023.

Turistas que estavam se divertido durante as festas de carnaval no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, na região Sul de Goiás, se envolveram em uma confusão que terminou em pancadaria. As imagens foram registradas em um bar a beira rio.

A briga começa dentro de um bar e logo se estende para o meio da rua. Pelas filmagens, é possível ver que tanto homens quanto mulheres, se envolvem na confusão, com murros, tapas e empurrões. Até mesmo cadeira é jogada em uma das pessoas e homens começam uma luta corporal no chão.

O POPULAR não conseguiu identificar os envolvidos até a publicação desta matéria.

