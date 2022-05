O show do cantor Gusttavo Lima, na noite de sábado (21), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, acabou em briga generalizada entre os fãs. Diversos vídeos do momento, que também mostram pessoas tentando acabar com a confusão, foram compartilhados nas redes sociais.

Show do Gustavo Lima ontem em Brasília pic.twitter.com/O8CQpY6IKi — Yuri Turate (@YTurate) May 22, 2022

Nas gravações, duas mulheres agridem outra, que está caída no chão. Em seguida, outras mulheres se juntam ao trio e também trocam socos, chutes e puxões de cabelo. Alguns homens entram no meio da briga e tentam afastar as meninas, mas também se envolvem na briga.

É possível ver também que outras pessoas, que estavam próximas, jogam bebidas para tentar acabar com a confusão, que já tinha mais de 10 envolvidos. Por fim, um homem é flagrado jogando uma mesa no local.

Questionada sobre a briga, a produção do evento afirma que “repudia qualquer ato de violência”. Além disso, informou que no show havia uma equipe de seguranças e brigadistas, que atuaram para evitar maiores gravidades na confusão. Os envolvidos ainda não foram identificados.

Nota

"A produção do Buteco Bhoemia, que aconteceu em Brasília no último sábado (21), informa que repudia qualquer ato de violência.

A equipe afirma ainda que no evento havia um grande grupo de seguranças e brigadistas que foram preparados para atender as ocorrências, de acordo com cada necessidade.

Nos registros de brigas durante o show, a equipe interveio para evitar demais gravidades."

