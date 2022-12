Um vídeo feito por câmera de segurança mostra o momento que a carreta desce a rua em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (26) depois que o veículo desceu desgovernado em uma das principais ruas da cidade e atingiu duas casas e um salão de beleza.

Nessa gravação não mostra a carreta atingindo as casas, mas é possível ver que ele desce de ré pela Rua Domingos Arantes, no centro da cidade. O vídeo mostra ainda um carro que passava pelo local e desvia do caminhão.

Durante a terça-feira (27) o Corpo de Bombeiros esteve no local para avaliar os estragos e vistoriar se era seguro para os moradores. A carreta foi retirada com ajuda de um guincho e caminhões caçamba da prefeitura fizeram a retirada do entulho.

Um caminhão desgovernado invadiu duas casas em Bela Vista de Goiás, Região Metropolitana de Goiânia, por volta das 7 horas da manhã desta segunda-feira (26). Ninguém ficou ferido. De acordo com o motorista do veículo, houve um problema mecânico no freio e o caminhão acabou atingindo os imóveis.

O veículo, um Volvo de cor branca, estava estacionado no acostamento da Rua Domingos Arantes, no Centro da cidade. No momento do acidente, o motorista não estava no veículo e o avistou desgovernado em direção os imóveis. O homem tentou impedir e parar a carreta a tempo, mas não conseguiu.

