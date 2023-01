Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois carros saíram do cativeiro onde parte da família vítima da chacina era mantida, em Planaltina (DF). Horas depois, um dos veículos foi encontrado carbonizado, com dois corpos dentro, perto de Unaí (MG).

Os vídeos obtidos pela Polícia Civil do Distrito Federal mostram o veículo saindo do cativeiro escoltado por outro carro, que pertence a um dos suspeitos do crime.

Ao todo, 10 pessoas da família desapareceram. Sete corpos foram encontrados e cinco deles foram oficialmente identificados: o de Elizamar Silva, de seus três filhos pequenos, e o do sogro, Marcos Antônio Lopes de Oliveira. Três suspeitos já foram presos por envolvimento no crime e um quarto é procurado pela polícia. Três pessoas ainda seguem desaparecidas.

O carro encontrado carbonizado com dois corpos pertencia a uma das vítimas, Marcos Antônio Lopes. Os vídeos obtidos pela polícia mostram o veículo saindo do cativeiro escoltado por outro carro, que pertence a um dos suspeitos do crime.

Leia também:

- Dez dias após serem encontrados carbonizados, corpos de cabeleireira e filhos são sepultados

- Veja como corpos de cabeleireira e filhos achados queimados dentro de carro foram identificados

- Polícia procura quarto suspeito de envolvimento em chacina de família no DF

Novo suspeito

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está em busca de uma quarta pessoa suspeita de envolvimento na chacina que vitimou, confirmadas até agora, sete pessoas da mesma família. Trata-se de Carlomam dos Santos Nogueira, de 26 anos. Conforme a instituição, a suspeita é de que o homem seja autor de forma “imediata e material” no crime.

Segundo a 6ª DP, que investiga o caso, “evidências colhidas ao longo da investigação em curso apontam relação de Carlomam com outro envolvido”, assim como evidências de natureza técnica o vinculam ao cativeiro e carro de uma das vítimas.

O homem, que já tem passagens pela polícia, está foragido, e a PCDF pede ajuda da população para localizar o paradeiro dele.

Os presos

Até o momento, a polícia prendeu três pessoas que teriam participado dos assassinatos: Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, Gideon Batista de Menezes, de 55, suspeitos de participarem diretamente das mortes, e Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, que teria vigiado o cativeiro em Planaltina em que duas vítimas ficaram.

Linhas de investigação

A polícia trabalha com duas linhas de investigação: uma delas diz que Thiago e Marcos encomendaram e arquitetaram os crimes, e outra que diz que os dois acabaram sendo vítimas de Gideon e Horácio, que tinham a intenção de matar toda a família e ficar com o dinheiro da venda de um imóvel, transação da qual a dupla tinha conhecimento.

Em entrevista, o delegado Ricardo Vianna, da 6º DP, declarou que a polícia “não pode embarcar, como se fosse verdade”, na versão de Horácio de que Thiago e Marcos participaram dos crimes.

Relembre o caso

A cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos, e três filhos pequenos sumiram na quinta-feira (12). No dia seguinte, o veículo dela foi encontrado com os quatro corpos queimados dentro, próximo a Cristalina, no Entorno do DF.

Elizamar desapareceu após sair para buscar o marido, Thiago Gabriel, de 30 anos, na casa da sogra, na região do Itapoã, no DF. Até a publicação desta reportagem Thiago permanecia desaparecido.

O sogro da cabeleireira, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, também estava sumido, mas o corpo dele foi encontrado enterrado com sinais de esquartejamento no terreno de um suposto cativeiro, em Planaltina. A identificação foi feita na quinta (19) pela Polícia Civil do DF.

No fim de semana do desaparecimento da cabeleireira, a polícia encontrou o carro de Marcos Antônio na região de Unaí (MG), divisa com o DF. Dentro havia mais dois corpos que também não foram identificados, no entanto, a polícia suspeita que eles são da sogra e da cunhada de Elizamar, Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e Gabriela Belchior, de 25 anos.