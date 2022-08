Imagens de câmeras flagraram o momento em que Henrique Marcos Rodrigues de Oliveira, de 24 anos, aparece indo de bicicleta na madrugada de quarta-feira (24) para a casa da educadora Cleide Aparecida dos Santos, de 60, em Inhumas, onde ele a matou a facadas. As imagens ainda mostram o momento em que o suspeito foge do local. Ele foi preso horas depois em uma unidade de saúde, aonde foi devido a um corte no pé obtido durante a invasão à casa da vítima.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), Henrique teria invadido a casa de Cleide pulando uma janela, por volta de 1h de quarta-feira. Além da educadora, seu filho, de 20 anos, estava no local. No momento em que percebeu a invasão, a mulher pediu socorro. O filho tentou socorrer, mas também foi atingido por um golpe de faca no braço.

Após o ataque, Cleide foi socorrida e levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu e veio a óbito. Já o filho, que teve o braço cortado, foi encaminhado para um hospital da capital, mas recebeu alta logo depois.

Vingança

Conforme apurado pelo POPULAR, o suspeito do crime foi aluno no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, em Inhumas, anos atrás, à época em que a vítima era diretora da unidade.

À PM, o jovem confessou que consumia e vendia drogas nas imediações e até dentro da escola, situação que fazia com que Cleide o advertisse frequentemente. Isso teria feito com que ele criasse um ressentimento por ela e o desejo de vingança.

Henrique tem uma passagem por tráfico de drogas no início deste ano. Em fevereiro, a Polícia Civil cumpriu um mandado de buscas após uma denúncia que dizia que a casa dele funcionava como uma boca de fumo. No local foram apreendidos dinheiro e drogas.

Porém, como réu primário, Henrique conseguiu direito a habeas corpus e saiu da cadeia após duas semanas, até ser preso novamente ontem, pelo assassinato de Cleide.

Ele foi encontrado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inhumas, aonde foi para tratar um corte no pé feito durante a invasão à casa de Cleide.

Leia também:

Ex-aluno alega vingança em morte de professora em Inhumas

Professora é morta a facadas em Inhumas; suspeito foi preso