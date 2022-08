Dois homens foram presos suspeitos de furtar peças de picanha em um supermercado de Trindade, na região Metropolitana de Goiânia. O caso aconteceu no último domingo (7). Os suspeitos tentaram fugir da polícia em uma motocicleta, mas acabaram presos. Na mochila de um deles estavam 3 peças de picanha.

Segundo a Polícia Militar (PM), o supermercado fica no Setor Maysa, Região Leste de Trindade, e os homens foram filmados pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Eles tentaram fugir de abordagem, mas acabaram sendo alcançados pelos militares.Questionados sobre a origem da carne, os suspeitos confessaram que ela havia sido levada do supermercado.

Além da acusação por furto, a PM ainda relatou embriaguez por parte de um dos suspeitos e a motocicleta utilizada por eles na ação estava em situação irregular e, por isso, foi apreendida.

Leia também:

- Casa de homem preso suspeito de consumir carne de animais domésticos é incendiada em Aparecida

- Noivo vai à Justiça contra escrivão que não compareceu à cerimônia de casamento, em Trindade