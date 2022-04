Um vídeo gravado pelas câmeras de segurança do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) mostra Ronaldo do Nascimento circulando pelos corredores e entrando em leitos de enfermaria da unidade de saúde. O homem, de 47 anos, foi indicado por homicídio qualificado pela Polícia Civil (PC), nesta segunda-feira (18), pela morte da idosa Neuza Cândida, de 75 anos, ocorrida no último dia 7 de abril.

Nas imagens, é possível ver que Ronaldo entra nas dependências do hospital e senta em um banco. Posteriormente, ele começa a andar pelos corredores, entrando em alguns leitos de enfermaria. Em um determinado momento, o homem entra em uma das salas e começa a mexer com alguns aparelhos.

Segurança também foi indiciado

Além de Ronaldo, também foi indiciado o segurança Dione Gabriel Soares Martins, de 30 anos, por homicídio culposo. Ele foi apontado como o responsável pelo controle de entrada na porta que dava acesso a quem estava na sala de emergência – de fluxo livre – à enfermaria clínica e médica. Segundo a polícia, o segurança aparece no vídeo, mexendo no celular, quando Ronaldo se aproxima da entrada. Ele nota o morador de rua, mas não toma nenhuma atitude para abordá-lo.

Em depoimento, o segurança diz que deixou Ronaldo entrar para usar o banheiro, algo que seria liberado pela direção do hospital, e que era permitido que seguranças usassem o celular durante o serviço. As duas informações foram negadas pela direção do hospital, via assessoria jurídica, à Polícia Civil.

Causa da morte inconclusiva

Em um primeiro momento, foi apontado que Ronaldo Nascimento teria asfixiado Neuza Cândida. O laudo de exame cadavérico, porém, não apontou nenhuma violência externa que possa ter ocasionado a morte da idosa. Ao mesmo tempo, o perito responsável não classificou a morte como natural, deixando a causa como inconclusiva. Foi pedido um exame complementar que será encaminhado ao Judiciário assim que foi terminado.

Já no relatório policial, é apontado que, pelo quadro clínico bem delicado em que a vítima se encontrava, qualquer “manipulação das vias aéreas, natural ou cirúrgico” ou mesmo uma movimentação “mais exacerbada” da paciente poderia ocasionar uma piora no estado de saúde que a levasse ao óbito.

