Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi espancado por várias pessoas até desmaiar na manhã do último domingo (12), em Mineiros, a 426 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), a briga aconteceu em frente a uma panificadora, no setor Central.

O sargento Bruno Rocha, do 46º Batalhão da PM, conta que a polícia foi acionada por causa da confusão no local. “Foi uma briga em frente a uma panificadora onde diversas pessoas se reúnem após noitadas”, conta o agente. As câmeras mostram que a briga aconteceu às 7h da manhã.

Nas imagens, é possível ver um grupo de pessoas que parecem discutir. Logo em seguida, um homem é empurrado e cai no chão, momento em que é espancado. As imagens registraram pelo menos cinco outros homens dando socos e chutes na vítima, que está vestida de azul claro.

A PM afirma que realizou o patrulhamento pela região, mas que não conseguiu localizar nenhum dos agressores. Além disso, informa que a vítima foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Como o nome dele não foi divulgado, não podemos verificar o estado de saúde.

O POPULAR entrou em contato com o delegado Thiago Martinho, da Delegacia de Polícia (DP) de Mineiros, que afirmou que foi aberto um inquérito policial para investigar as causas do ocorrido. Entretanto, o investigador não deu maiores detalhes até a última atualização desta matéria.

