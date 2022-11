Vídeo feito por um transeunte mostra o momento em que um homem tenta resgatar a mulher que morreu depois de cair no córrego da Marginal Botafogo, em Goiânia, no final da tarde desta segunda-feira (21). A vítima estava em uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e bateu na barra de proteção, sendo arremessada na água. A Polícia Civil investiga o caso.

Nas imagens, é possível ver o rapaz atado a um cabo, dentro do córrego da Marginal, enquanto tenta segurar e puxar a mulher, identificada como Patrícia Monteiro da Silva, de 38 anos, que ainda estava de capacete e já inconsciente.

O autor do vídeo disse o homem que aparece no vídeo relatou que Patrícia ainda tinha pulso quando conseguiu pegá-la. "O rapaz conseguiu uma extensão, amarrou no corpo e desceu segurando na tela de proteção das pedras. Depois de uns cinco minutos, ela aparece sendo arrastada. Então ele segurou ela e tentou fazer os primeiros socorros até o bombeiro chegar", descreveu.

No entanto, o corpo foi encontrando pelo Corpo de Bombeiros por volta das 18h já sem vida e boiando nas proximidades da ponte da Avenida Leste-Oeste.

O corpo de Patrícia foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado às 4h desta terça-feira (22).

