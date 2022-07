Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro EcoSport prata surge na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, em Goiânia, nesta terça-feira (19) e atinge o restaurante Empório Saccaria. Ao menos dez pessoas ficaram feridas e, segundo o Corpo de Bombeiros, duas sofreram traumatismo craniano e estão em estado grave.

O carro invadiu o restaurante na hora do almoço, por volta das 12h. A condutora do veículo é uma mulher de 64 anos. A motorista fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para o consumo de álcool.

Antes de invadir o restaurante, o carro atingiu outros dois veículos, segundo o tenente dos bombeiros, Kelves Gonçalve. As câmeras flagraram o momento em que o retrovisor de um Honda Civic é arrancado por um raspão.

Vítimas foram encaminhadas a hospitais

Das dez pessoas socorridas no local, uma em estado grave foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), duas foram levadas para a Clínica do Esporte, duas para o Hospital dos Acidentados e uma para a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim América.

Empório Saccaria informa apoio

Pelas redes sociais o restaurante informou prestar apoio aos feridos e familiares dos clientes atingidos.

“Declaramos que prestamos todo o apoio e suporte aos feridos e suas famílias. Não autorizamos e nem incentivamos o uso de quaisquer imagens das vítimas, bem como do interior do estabelecimento”, publicaram no Instagram ao informar que o local permanecerá fechado nesta terça-feira (19).

