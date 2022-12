Um vídeo das câmeras de segurança mostra o momento em que Danilo Pignato, de 8 anos, é atropelado e morto por Francilei da Silva Jesus no último sábado (17), em Goiânia. O atropelamento aconteceu na Avenida dos Pirineus, no Setor Esplanada dos Anicuns.

As filmagens mostram que 30 segundos antes de ser atropelado, o menino estava do outro lado da rua lavando as mãos em um posto de combustível. Então, ao atravessar a pista e sentar no canteiro central, o veículo desgovernado o atropela. O pai conseguiu desviar do carro.

Danilo ajudava o pai aos sábados vendendo doces no semáforo.

Imagens mostram que a criança ficou presa entre o carro e uma árvore. Após o veículo subir no canteiro central da avenida e atingir o pequeno Danilo, o pai da criança, Dedilson de Oliveira Sousa entrou em luta corporal com o condutor, que teve traumatismo craniano e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Dedilson acabou sendo preso em flagrante, mas teve a liberdade provisória concedida horas depois para que pudesse velar o filho. Na decisão de soltura, a juíza Luciane Cristina Duarte da Silva mencionou que não havia como ignorar “a dor e a fortíssima emoção” sentida pelo pai ao tentar impedir que o responsável pelo acidente fugisse do local.

As filmagens das câmeras de segurança foram obtidas e cedidas ao POPULAR pelo repórter da TV Anhanguera, Filipe Costa.

Suspeita de embriaguez

A defesa dos pais do menino informou ao g1 Goiás que o motorista do carro, Francilei, estava consumindo bebida alcoólica no carro. Uma foto divulgada pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) mostra um copo térmico no suporte do interior do veículo.

Até o momento, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do motorista para que se posicionasse diante do caso, visto que ele segue internado.