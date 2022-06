Cidades Vídeo mostra momento em que entregador de aplicativo é agredido por cliente Homem não teria colocado número de apartamento e teria demorado mais de 15 minutos para buscar pedido em portaria de condomínio

Um homem de 29 anos de idade agrediu um entregador de aplicativo, de 23, na noite da última segunda-feira (20). Câmeras de segurança do prédio, localizado na rua T-28, no Setor Bueno, em Goiânia, mostram o momento em que os dois discutem na porta do prédio. Quando o entregador sobe na bicicleta para ir embora, é empurrado pelo suspeito de agressão. No relato da vít...