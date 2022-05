Cidades Vídeo mostra momento que caminhonete capota no Jardim América, em Goiânia O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (7) e resultou na morte da adolescente Marcella Sonia Gomes do Amaral, de 15 anos, e na internação de outros dois jovens

Um vídeo feito por uma câmera de segurança gravou o exato momento em que uma caminhonete Hilux capotou na Avenida T-9, no Jardim América, em Goiânia. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (7) e resultou na morte da adolescente Marcella Sonia Gomes do Amaral, de 15 anos, e na internação de outros dois jovens. Nas imagens também é possível ver o racha do veículo c...