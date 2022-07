Cidades Vídeo mostra mulher sendo agredida na rua pelo companheiro na cidade de Goiás Polícia conseguiu localizar o suspeito e identificar a vítima, uma mulher em situação de vulnerabilidade e usuária de drogas

Atualiada às 9h46* Um homem foi preso na cidade de Goiás, no noroeste do estado, suspeito de agredir com socos e tapas sua companheira, de 39 anos, no meio da rua. Um vídeo mostra o momento em que a mulher é derrubada no chão e puxada pelos cabelos pelo agressor. As imagens mostram ainda a mulher tentando se levantar, mas é derrubada novamente. A pessoa q...