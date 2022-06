Um paciente registrou pelo menos 13 pessoas em macas enfileiradas em um corredor do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, na última quinta-feira (16). No vídeo, o homem mostra a mão enfaixada sangrando e diz que está com uma fratura exposta há mais de 24 horas, sem atendimento.

“Muita gente já está aqui desde ontem, muita gente com dor, fratura exposta. Isso é um descaso público. Você fala com um médico, ele joga pra outro. Fala com uma enfermeira, joga pra outra", diz o homem enquanto grava a situação. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) disse que "o Hugol prioriza os atendimentos de urgência e emergência em média e alta complexidade.”

Embora não seja possível confirmar a origem de cada paciente que aparece nas imagens, o hospital também afirmou “não recusa atendimento aos pacientes de baixa complexidade que deviam ser atendidos em unidades das redes municipais, mas buscam o serviço médico no Hugol.”

O hospital também alegou que não falta de medicamentos, insumos e alimentação para pacientes e disse que "realizou 2.453 atendimentos de urgência e emergência na primeira quinzena deste mês, uma média de 153 pacientes diariamente."

