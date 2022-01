Cidades Vídeo mostra PM atropelando morador de rua, antes de atingi-lo a tiros, no Setor Oeste; veja Imagens são usadas pelo Ministério Público para desmentir versão da PM de que Divair Nunes teria provocado policiais. Ele foi atingido por 4 disparos de arma durante abordagem no dia 9 de dezembro

Uma câmera de segurança de um prédio na Praça do Sol mostra o momento em que policiais militares em uma viatura atropelam o desempregado Divair Nunes da Cruz, de 28 anos, na noite do dia 9 de dezembro. As imagens colocam em xeque a versão da PM de que o Divair, que é morador de rua, teria por iniciativa própria quebrado o farol do veículo e a partir daí resistido à a...