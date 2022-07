Um vídeo registrou o momento em que policiais militares levam um corpo que seria de Reginaldo José Barbosa, de 37 anos, suspeito de matar duas crianças, uma menina de 5 anos e um menino de 7, em Bonópolis. O crime aconteceu na última quarta-feira (6) e a menina teria sido estuprada, segundo o delegado que investiga o caso, Danillo Wendel.

As imagens mostram uma caminhonete sem identificação chegando em uma unidade de saúde da cidade com policiais na carroceria. Um dos agentes pede uma maca e, em seguida, outro policial abre a carroceria e retira o corpo, que é carregado pelos policiais para o interior do local.

Reginaldo estava foragido desde a data do crime, onde teria sido visto. A morte do suspeito, na manhã deste domingo (10), mobilizou diversos moradores, que se aglomeraram na porta da unidade de saúde. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado na zona rural do município e houve confronto com policiais.

Outro vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra um homem, suspeito de envolvimento no crime, sendo preso em uma propriedade rural, na noite deste sábado (9).

