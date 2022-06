Um vídeo com imagens de câmeras de segurança mostra o momento em que Felipe Gabriel Jardim, de 26 anos, aparece ameaçando com uma arma seu ex-sogro, João do Rosário Leão, de 63, em um condomínio residencial de Goiânia. O caso ocorreu no sábado (25), dois dias antes de Felipe ser filmado atirando contra João dentro de uma farmácia, levando a vítima a óbito.

As imagens mostram quando Felipe e a então namorada, Kennia Yanka, chegam de uma festa junina à casa do sogro. Devido ao estado alcoolizado do investigado, Kennia e seu pai pediram para que ele dormisse no local.

No entanto, o homem teria se recusado e, irritado, proferiu ameaças contra João e a filha. Felipe ainda teria dado um tiro para o alto no condomínio e, antes disso, também na festa junina.

Na segunda-feira de manhã (27), João do Rosário procurou a delegacia e registrou uma ocorrência contra Felipe por perseguição com emprego de arma.

O crime

Entretanto, por volta de 11h, segundo a polícia, Felipe Gabriel entrou na farmácia onde estava João do Rosário, localizada na avenida T-4, no setor Bueno, e matou a tiros o pai de sua ex-namorada.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando Felipe Gabriel se aproxima, às 11h01, e dispara. Depois, salta sobre o balcão e atira novamente. “Meu pai caiu aos meus pés”, afirmou Kennia Bianka, irmã de Kennia Yanka.

A vítima chegou a ser socorrida e levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito poucas horas depois.

Buscas

Cerca de 20 policiais civis estão trabalhando nas buscas por Felipe Gabriel. A família da vítima chegou a oferecer recompensa de R$ 10 mil por informações do foragido, que era ex-namorado de uma das filhas de João, Kennia Yanka.

Promessa de rendição

À reportagem, o advogado de defesa de Felipe, Júlio de Brito, informou que se reuniria com a família de seu cliente ainda nesta quarta-feira (29) para decidir sobre a apresentação dele às autoridades.

No entanto, de acordo com o delegado, ainda não há previsão de dia ou horário para isso acontecer.

