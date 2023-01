Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que José Carlos Fernandes Rocha, de 40 anos, foi atropelado e morto por um carro no último dia 15, no Setor Campinas, em Goiânia. Nas imagens obtidas pelo g1 nesta quarta-feira (25) é possível ver a vítima caída no chão e tentando se levantar. Neste momento, o veículo, aparentemente em alta velocidade, atinge José.

É possível observar ainda que o motorista até tentou desviar da vítima, mas sem sucesso. Mesmo tendo atropelado José, o condutor não parou para prestar socorro e fugiu do local.

Ao g1, a delegada titular da Delegacia de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), Maira Lídia, afirmou que a corporação já possui as características do veículo, mas que ainda trabalha para identificar a placa do carro e o motorista. Como a identidade dele não foi revelada, o g1 não conseguiu localizar a sua defesa.

“O rapaz (vítima) estava embriagado e possivelmente ele caiu na pista, devido ao alto teor que ele estava de álcool. Se for constatado que o condutor do automóvel poderia ter visto ele antes e evitado o atropelamento, ele pode responder por homicídio culposo. Entretanto, se o condutor não poderia ter visto ele antes e nem evitado o acidente, o procedimento pode ser arquivado. Mas de toda forma, ele pode responder pela fuga”, explicou.

Família pede justiça

Para a irmã de José, Alessandra Maria Fernandes Rocha, de 41 anos, o motorista poderia ter desviado da vítima ou ao menos ter prestado socorro após o atropelamento. Ela afirmou ainda que o homem é natural de Brasília e que a dois anos morava em Goiânia, mas que ele não tinha problemas com a bebida.

“Ele não foi atropelado, o carro simplesmente passou por cima dele. Tinha como o motorista desviar, frear. Se o motorista tivesse voltado e prestado socorro, ele não teria vindo a óbito. Estamos sofrendo, o filho dele de 10 anos não para de chorar, a minha mãe está inconsolável”, contou.

A mãe de José, Nilda Cândida Fernandes, de 67 anos, pede ajuda para ajudar a polícia a identificar a placa do veículo. Ela diz que a família não quer muito, apenas que a “justiça seja feita”.

“Eu peço como uma mãe, por favor, me ajuda. Quero descobrir quem fez essa barbaridade com o meu filho amado. Não vou tê-lo de volta, mas quero saber quem fez isso. Eu quero justiça, não vamos descansar até descobrir”, exaltou.