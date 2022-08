Câmeras de segurança flagraram o momento em que o motorista de um Honda Civic avançou no sinal de pare na Rua S-3 e bateu na lateral de um Toyota Yaris, que transitava pela T-65, no setor Bela Vista, em Goiânia. O veículo batido foi jogado para dentro do Mercado Boa Nova. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (16) e não houve vítimas.

Não parar no "pare" tem a mesma gravidade de avançar um sinal vermelho. A multa é de R$ 293,47, com determinação de sete pontos na carteira de habilitação.

