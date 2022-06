Cidades Vídeo mostra que pastor investigado em operação da PF pediu dinheiro a fiéis um dia antes de prisão Pastor Gilmar Santos foi um dos cinco presos pela Polícia Federal em operação que investiga pagamento de propina com verbas do Ministério da Educação

Um vídeo divulgado na internet mostra o pastor Gilmar Santos, investigado e preso pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (22) no esquema de favorecimento de pastores com verbas do Ministério da Educação (MEC), pedindo dinheiro para fiéis da igreja Cristo Para Todos, no Jardim América, em Goiânia, um dia antes de sua prisão. Na gravação, o pastor faz um ape...