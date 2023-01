Um vídeo mostra que policiais militares dispararam pelo menos 14 vezes contra um homem filmado jogando pedras contra carros e até contra a viatura, em Goiânia. Os tiros foram dados em menos de dez segundos. Especialista avalia que houve excesso de força durante a ação.

Segundo a polícia, Anderson Meneses Nunes, de 27 anos, estava descontrolado e passou danificando diversos carros. Ele também agrediu pessoas que tentaram impedi-lo.

No caminho, uma viatura da Polícia Militar se aproximou para tentar controlar o homem, mas ele começou a jogar um cavalete de metal e pedras contra o carro. Os dois militares, então, desceram e começaram a atirar na direção do jovem. Ele foi atingido no tórax e se deitou na calçada.

O homem foi socorrido e levado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O g1 não conseguiu atualizar o estado de saúde dele até a última atualização dessa reportagem.

Leia também:

Homem em aparente surto e baleado por PMs em Goiânia continuará preso

Homem é baleado por policiais militares após jogar pedras contra viatura; vídeo

A Polícia Militar informou que foi aberto um inquérito policial militar e afastou os militares envolvidos das atividades operacionais até o término das apurações.

Alguns projéteis atingiram muros, um ponto de ônibus e portões de casas próximas.

Cássio Thyane Almeida, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse que é preciso que o estado equipe a polícia com armas específicas para enfrentar esse tipo de situação. Ele avaliou ainda que houve excesso durante a ação.

“A Polícia Militar não tem, dentro das suas viaturas, um armamento como o taser [arma de choque], um armamento não letal. Na minha opinião, seria mais adequado que ele pudesse ser usado do que as armas convencionais”, disse.

Ele avaliou ainda que outras pessoas poderiam ter sido atingidas. “Mesmo que a gente possa chamar aqueles de disparos como disparos de contenção, nós tempos que entender que houve um risco que a pessoa que estava em surto fosse a óbito. Além disso, estava em uma área habitada, o vídeo mostra pessoas fugindo do local. Então, aquelas famosas balas perdidas poderiam ter atingido outras pessoas”, afirmou.

A PM comprou 300 armas de choque no fim do ano passado. Elas foram distribuídas para os quartéis da capital e cidades do interior. Alguns policiais já receberam o treinamento. Porém, a quantidade dos equipamentos não é suficiente para que todas as viaturas tenham o equipamento. Só em Goiânia, são 400 policias trabalhando em 200 viaturas por dia.

O g1 questionou a PM se há previsão de quando novos armamentos devem ser comprados, mas a corporação não informou nenhum prazo.

A Ordem dos Advogados do Brasil disse que o poder público deve agir para evitar que casos como esse se repitam. “A responsabilidade, nesse caso, é do estado encaminhar um morador de rua que tem vários episódios de surto. Você vai pedir que ele tenha a responsabilidade que ele faça um tratamento?”, disse Isadora Costa Correa, secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB.

A Defensoria Pública disse que está acompanhando o caso e que o jovem só vai passar por audiência de custódia depois que receber alta do hospital.

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás informou que o programa Dignidade na Rua atende pessoas em situação de rua e faz encaminhamentos de casos necessários para unidades terapêuticas, centros psiquiátricos e casas de apoio. Os encaminhamentos pela secretaria são realizados em situações voluntárias, quando existe o consentimento da pessoa.

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que fará o atendimento e encaminhamento de Anderson Meneses para uma unidade especializada.