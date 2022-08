Esporte Vídeo mostra torcedor da Aparecidense caindo do alambrado dentro de campo após reclamação Gol do time goiano foi anulado pelo árbitro e gerou revolta nos torcedores

Um torcedor da Aparecidense-GO viralizou nas redes sociais após cair dentro do campo do Estádio Aníbal Batistas de Toledo, em Aparecida de Goiânia, quando escalou o alambrado para reclamar de um gol anulado. A partida entre o time goiano, que foi derrotado por 3 a 1, e o Atlético-CE ocorreu no domingo (31) pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No vídeo,...