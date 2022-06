Cidades Vídeo: Motociclista é arremessado e morre após ser atingido por carro em Jataí Carro colide com motociclista em cruzamento em Jataí, motorista não prestou socorro à vítima

Um motociclista morreu em um cruzamento depois de ser atingido por uma carro, em Jataí, região sudoete do estado, nesta sexta-feira (17). Vilton Rogério Coelho, de 42 anos, acabou colidindo com carro após não respeitar a sinalização de pare, não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. A batida foi registrada por câmeras de segurança instal...