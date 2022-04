Cidades Vídeo: motorista avança sobre procissão, atropela mulher e foge sem prestar socorro, em Goiânia Testemunhas contaram que a vítima foi levada pelos próprios participantes da procissão para uma unidade de saúde. Mulher deve registrar Boletim de Ocorrência

Um motorista avançou sobre fiéis e atropelou uma mulher que participava da Procissão do Senhor Morto, no Setor Campinas, em Goiânia, na noite de sexta-feira (15). O condutor fugiu em seguida sem prestar socorro. Imagens de câmera de segurança registraram o momento do atropelamento, no cruzamento das ruas Sergipe e Quintino Bocaíuva. Testemunhas contaram à rádi...