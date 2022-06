Cidades Vídeo: Policial atira nas costas de torcedor rendido após jogo em Mozarlândia Imagens mostram quando o homem, que está imóvel e com as mãos na cabeça, é atingido pelas balas de borracha

Mesmo rendido e de costas, um homem de 37 anos foi atingido por disparo de bala de borracha feito por um policial militar em Mozarlândia, Noroeste do estado. O caso aconteceu no último domingo (12) no estádio municipal, após uma partida de futebol. Um vídeo mostra o momento em que o policial atira duas vezes e acerta nas costas do homem, que está parado e com as mãos n...