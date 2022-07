Cidades Vídeo: policial bate cabeça de torcedor contra viatura e quebra vidro do carro Agressão teria acontecido neste sábado (9), na capital.

Durante uma abordagem policial, um militar bateu a cabeça de um torcedor do Goiás Esporte Clube contra a viatura da PM e quebrou vidro do carro. A agressão, que teria acontecido no último sábado (9) no Terminal Vera Cruz, em Goiânia, foi filmada e as imagens compartilhadas pelo WhatsApp neste domingo (10). Procurada, a PM não se pronunciou sobre o caso. Em dois v...