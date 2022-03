Cidades Vídeo: Policial Militar agride homem com cassetete em Niquelândia Situação ocorreu em um bar da cidade na quinta-feira (17); PM ainda não se pronunciou sobre o assunto

Um vídeo gravado por um morador de Niquelândia, cidade do Norte do estado, nesta quinta-feira (17), mostra o momento em que um rapaz foi agredido com um cassetete por um policial militar em um bar. De acordo com o delegado Gerson José Sousa, o homem sofreu um surto psicótico e começou a fazer acusações e ameaças contra o dono do estabelecimento. Ainda segundo o dele...