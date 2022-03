Cidades Vídeo: Princípio de incêndio em ônibus assusta passageiros do Eixo Anhanguera, em Goiânia Veículo passava pela estação Palmito quando a turbina do motor começou a pegar fogo

Um princípio de incêndio num ônibus do Eixo Anhanguera deixou os passageiros apavorados na manhã desta sexta-feira (25), em Goiânia. As chamas tiveram início na turbina do motor e fizeram com que o veículo fosse evacuado ainda na plataforma. O caso aconteceu por volta das 9h10 de hoje. De acordo com a Metrobus, o ônibus passava pela estação Palmito quando a turb...