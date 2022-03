Cidades Vídeo: promoção de peças infantis a 5 reais provoca confusão em Goiânia e polícia é acionada Uma viatura da Polícia Militar se deslocou ao local para tentar organizar a entrada e conter o empurra-empurra

Uma campanha promocional de uma franquia de produtos infantis virou caso de polícia na Avenida República do Líbano, no Setor Oeste, em Goiânia. A Polícia Militar precisou ser acionada na manhã desta quarta-feira (23) para conter as pessoas, a maioria mães, após relatos de agressões contra funcionários. Em vídeo, é possível observar que centenas de pessoas se agl...