Uma menina de 4 anos chamou atenção dos pais com uma brincadeira pouco comum. Nauany Nunes da Conceição, que esperava por um mecânico junto aos pais, começou a recolher o lixo que estava espalhado no espaço público como forma de se distrair. O gesto da menina chamou a atenção do pai que registrou o momento.

O pai da menina, Rodrigo Ferreira Nunes, conta que as imagens foram gravadas após um evento de distribuição de brinquedos na cidade de Itaberaí. Começou a chover e o carro da família parou de funcionar.

Ilhados no local do evento, as crianças logo começaram a se distrair e Nauany escolheu uma brincadeira que deixou os pais cheios de orgulho. “Na hora que a criança começou a brincar ali de catar lixo, aquilo ali foi um orgulho para mim, até esqueci que o carro estava com problema. Orgulho demais”, Rodrigo sintetiza o sentimento.

