Um motociclista morreu na manhã da última sexta-feira (17) após cair da moto e ser atropelado por um caminhão, na BR-060, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Um vídeo feito por um motorista, que preferiu não se identificar, mostra o exato momento em que o acidente acontece.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha 27 anos e morreu no local. A Polícia Militar (PM) relata que testemunhas contaram que o motociclista se desequilibrou, bateu em um outro carro e caiu da moto. Neste momento, um caminhão, que vinha atrás dele, o atropelou.

“O motociclista seguia pela BR-060 sentido a BR-153 e, aproximadamente no km 42, no Setor Jardim Buriti Sereno, tentou passar entre os veículos e se desequilibrou”, relata a PM. O motorista do caminhão afirmou à polícia que não viu o motociclista caindo e que, por isso, não conseguiu desviar.

A Polícia Militar informa ainda que, após o acidente, o motorista do caminhão parou o veículo e prestou socorro para a vítima. As equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegar no local, só puderam constatar o óbito do motociclista.

A motocicleta foi entregue para um parente da vítima e o motorista, junto com o caminhão, foram encaminhados à delegacia. O POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil (PC) para questionar se o caminhoneiro será autuado, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

