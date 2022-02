Vídeos, publicados nas redes sociais, mostram o deslizamento de encostas e carros sendo arrastados por fortes correntezas. O município decretou estado de calamidade pública.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou que Petrópolis, na região serrana do Rio, vive "cenas de guerra" após um forte temporal, que provocou alagamentos, inundações e deslizamentos. A Defesa Civil do Rio de Janeiro confirma, até o momento, 38 mortos.