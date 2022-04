Cidades Vídeos de onças brincando em tanque de água em Goiás fazem sucesso na web Local é o maior espaço com finalidade de criação e reprodução de felino no Brasil, que conta com atividades na água supervisionadas por profissionais.

Vários vídeos de onças brincando e mergulhando no tanque do Instituto Onça-Pintada, em Mineiros, no Sudoeste de Goiás, viralizaram na web. As gravações com milhares de visualizações foram feitas pelo biólogo e também presidente do instituto, Leandro Silveira. Um dos vídeos mais visualizados mostra as onças se divertindo dentro do tanque. Os felinos mergulham, rodopi...