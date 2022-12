Câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário Thiago Brandão Abreu, de 42 anos, dá tapas e coloca a ex-namorada à força dentro de um carro. A estudante de Direito, Isabella Lacerda, de 20 anos, denunciou no dia 10 de dezembro que foi agredida e torturada pelo ex-namorado após beber cerveja “sem a permissão dele”, em Goiânia.

Nas imagens, divulgadas pela defesa da jovem, é possível ver Thiago estacionando o carro em frente à casa da ex-namorada. Em seguida, ele interfona e Isabella desce para atendê-lo. Momento em que eles parecem começar uma discussão e o empresário dá tapas no rosto da estudante e a leva à força dentro de um carro.

Thiago foi preso em flagrante e, na última quarta-feira (14), a Justiça manteve a prisão preventiva dele. De acordo com o relato da vítima, o empresário ainda teria ameaçado ela com uma arma de fogo. “Ele me manteve por uma hora de tortura, de ameaça e de agressão. E estou viva, graças à minha mãe, que foi quem me salvou, que foi quem me buscou”, contou.

As agressões teriam acontecido na noite do dia 9 de dezembro após uma troca de mensagens entre o casal, em que Isabella teria enviado fotos segurando uma garrafa de cerveja. Neste momento, Thiago respondeu que a ex-namorada “pagaria caro”. O empresário confessou à polícia ter agredido a jovem, porém a defesa dele negou que o motivo seja a bebida.

“O primeiro motivo realmente foi por conta que eles tinham um acordo em não consumir bebida alcoólica. E ele viu ela bebendo em uma ligação de vídeo que ela fez a ele. O segundo motivo foram umas mensagens que chegaram no telefone enquanto estavam no carro discutindo”, afirmou o advogado Carlos Henrique Galvão, ao G1 Goiás.

Caso é investigado pela delegada Tereza Magri, da 1ª Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia.

