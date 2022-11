*Atualizada em 28/11 às 12h38

Vídeos divulgados pela Polícia Militar (PM) mostram o momento em que as mulheres presas suspeitas de participar do assalto a uma loja de artigos de luxo em um shopping de Goiânia fazem o reconhecimento do local, de modo a facilitar o crime. Conforme a polícia, elas também teriam ajudado na fuga. Outros cinco suspeitos foram mortos na ação policial ocorrida em uma chácara onde eles estavam escondidos.

Nas imagens, é possível ver uma das mulheres dentro do Flamboyant Shopping em frente à loja Danglar, onde ocorreu o assalto dias depois. “Ele está lá daquele lado e a porta está assim. Olha lá o segurança do lado de lá", diz a mulher.

Em outro vídeo, uma das mulheres aparece caminhando no shopping com um suspeito, que seria namorado dela. De acordo com o coronel Durvalino Câmara, que comandou a operação, as visitas ao shopping foram estratégicas.

"As mulheres têm participação tanto para chamar menos a atenção, bem como para fugir. Inclusive, a fuga de uma delas seria de ônibus com o namorado, que participou da ação e ia levar as armas. Um casal num ônibus chama menos atenção", explicou. Pelas redes socias, o governador Ronaldo Caiado informou que o grupo criminoso planejou o assalto por pelo menos 60 dias.

Em nota, a Danglar declarou que já recebe treinamento e se mantém atualizada. Agora, vai reforçar a segurança para garantir o bem estar dos clientes, funcionários e fornecedores.

Crime

Assaltantes roubaram a loja que vende joias, relógios e artigos de luxo em um shopping no Setor Jardim Goiás, em Goiânia. A situação aconteceu na noite deste sábado (26) e foi registrada em câmeras de segurança.

Nas imagens de câmeras é possível ver o momento em que os homens chegam e anunciam o assalto. Logo em seguida, eles obrigam o vendedor a abrir os compartimentos e começam a pegar os itens.Durante toda a ação, três clientes que estavam no local permanecem sentados e imóveis.

Inquérito sigiloso

Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação do crime segue sob sigilo, mas que "há evidências contundentes" que os suspeitos mortos participaram do assalto. Veja abaixo:

"A Polícia Civil de Goiás informa que o inquérito sobre roubo ocorrido no Shopping Flamboyant, no último fim de semana, está sendo devidamente conduzido pela Delegacia de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Roubos (GARRA).

As informações que constam do inquérito são sigilosas, enquanto o mesmo estiver em andamento, mas há evidências contundentes - tais como as joias e relógios subtraídos da loja - de que os suspeitos mortos em confronto com policiais militares participaram da ação, assim como as duas suspeitas presas em flagrante e já colocadas à disposição do Poder Judiciário.

O grupo estava homiziado em uma chácara de Senador Canedo, onde ocorreu o confronto, provavelmente alugada para servir como sede do grupo e organização da ação criminosa. Celulares, documentos, veículos e objetos encontrados no local estão sendo periciados. Há suspeitas de que a ação teve participação de comparsas fora do estado de Goiás, os quais já estão sendo alvos de levantamentos feitos pela delegacia especializada.

A Polícia Civil aguarda a identificação formal dos suspeitos e a análise de todo o material encontrado no local da prisão para individualização das condutas de cada um. Mais informações sobre o caso serão repassadas apenas em momento oportuno, a fim de preservar a integridade da investigação."

Os assaltantes levaram ao menos 70 relógios, além de canetas e abotoaduras. O valor dos itens somado ultrapassa R$ 1 milhão.

Confronto

Depois do crime, os criminosos fugiram. No entanto, após compartilhamento de informações entre as polícias Civil e Militar, os cinco indivíduos suspeitos de participar do roubo foram encontrados em uma chácara de Senador Canedo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), “após diligências e informações compartilhadas entre as Polícias Civil e Militar, equipes da Rotam, da CPE de Aparecida e do Giro, sob comando do Comando do Policiamento da Capital, chegaram até o local onde os criminosos estavam escondidos”.

O órgão destacou que os policiais militares foram recebidos a tiros e “agiram no estrito cumprimento do dever legal e de legítima defesa, reagindo à agressão”.Com isso, os cinco homens morreram.

Já as duas mulheres “que compõem a associação criminosas, foram presas em flagrante", segundo a SSP-GO, e foram encaminhadas para apresentação à polícia judiciária.

Por fim, a pasta ressaltou que os carros usados no crime foram apreendidos e os objetos roubados foram recuperados.

Como o nome delas não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa.