Cidades Vítima de acidente em restaurante na Jamel Cecílio continua em estado grave Delegada responsável pelo caso deve ouvir motorista do carro nesta terça-feira (26)

Seis dias após o acidente no restaurante Empório Saccaria, no Jardim Goiás, em Goiânia, um empresário que se feriu no local segue internado no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) em estado grave. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) já ouviu oito testemunhas do caso. Duas vítimas tiveram ferimentos graves. Uma delas te...