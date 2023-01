Cidades Vítimas de chacina no Distrito Federal foram mortas por posse de chácara que não pertencia a elas Propriedade rural que motivou um dos crimes mais bárbaros do País tem enredo intricado de invasões. Vizinhos falam sobre perfil da família

A chácara no valor de R$ 2 milhões que seria, segundo a Polícia Civil, o que motivou o assassinato de dez pessoas no Distrito Federal, não pertencia às vítimas. Na manhã desta sexta-feira (27), o delegado responsável pelas investigações concluiu que os criminosos mataram a família para vender o imóvel em que parte dela morava. No entanto, o local havia sido invadido p...