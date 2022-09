Cidades Vítimas de violência doméstica em Goiás terão acesso à cirurgia plástica reparadora gratuita Mulheres, crianças e adolescentes que sofreram agressão doméstica passarão por cirurgias reparadoras gratuitamente

Cerca de 50 mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica em Goiás serão submetidas a cirurgias reparadoras de forma gratuita, em novembro. As operações irão ocorrer por meio de um mutirão promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), que conta com a parceria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). Intuito é que a ação se...