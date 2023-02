A vacinação bivalente da Covid-19 começa na próxima segunda-feira (27) em todo o estado de Goiás. A campanha é nacional e foi divida em cinco fases, sendo a primeira delas destinada a grupos prioritários.

Nesta primeira fase, serão vacinadas pessoas com mais de 70 anos, abrigados e trabalhadores a partir de 12 anos vivendo em instituição de longa permanência, pessoas imunocomprometidas e comunidades indígenas e quilombolas.

Em Goiás, cerca de um milhão de pessoas ainda não tomaram nenhuma dose da vacina. “O foco dessa campanha é diminuir o óbito, a mortalidade e os casos graves. As eleições acabaram, vamos despolitizar o assunto e tratar de forma técnica”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Sérgio Vencio. A equipe de saúde fez um apelo para que toda a população complete o esquema vacinal.

De acordo com Sérgio, a diferença para as outras vacinas é que a bivalente contém proteção contra a ômicron, a variante mais prevalente no mundo inteiro. “Para se vacinar, é necessário ter pelo menos duas doses da vacina primária”, informou. “Quem já tomou as 4 doses, vai receber a vacina quatro meses depois da última dose”, completou Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás.

Campanha

A previsão é que até o final da última fase, prevista para começar 17 de abril, 90% da população-alvo tenha sido atingida, totalizando 1.587.689 pessoas.

Flúvia Amorim explicou que a população pode ficar despreocupada quanto aos possíveis efeitos colaterais. “Pode ter efeitos adversos, como dores leves e indisposição. Qualquer medicamento pode trazer efeito colateral. O evento adverso pode acontecer, mas é rápido e leve. Já a doença é duradoura e pode te matar”, informou.

Fases

- 1° Fase da Campanha (a partir de 27 de fevereiro) - Pessoas com mais de 70 anos, abrigados e trabalhadores a partir de 12 anos vivendo em instituição de longa permanência, pessoas imunocomprometidas e comunidades indígenas e quilombolas

- 2° Fase da Campanha (a partir de 6 de março) - Pessoas de 60 a 69 anos de idade

- 3° Fase da Campanha (a partir de 20 de março) - Gestantes e puérperes

- 4° Fase da Campanha (a partir de 17 de abril) - Trabalhadores da Saúde

- 5° Fase da Campanha (a partir de 17 de abril) - Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos de idade, população privada da liberdade a partir de 18 anos de idade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas menores de 18 anos de idade, funcionários do sistema de privação de liberdade.