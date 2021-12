Cidades Vacinação: Brasil chega à marca de 90% do público-alvo vacinado com a primeira dose contra Covid-19 Ao todo, 159,3 milhões de brasileiros iniciaram o ciclo vacinal contra a doença e 79,03% completaram o esquema com as duas doses ou dose única

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (2) que o país chegou à marca de 90% do público-alvo vacinado com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Ao todo, 159,3 milhões de brasileiros iniciaram o ciclo vacinal contra a doença e 79,03% completaram o esquema com as duas doses ou dose única. Em relação à dose de reforço a pasta informou que, a...