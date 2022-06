O Ministério da Saúde decidiu prorrogar até o dia 24 de junho as campanhas de vacinação contra a influenza e o sarampo após a baixa procura da população. Em Goiás, até a última sexta-feira (3), a cobertura vacinal contra a influenza ficou em 41%, enquanto a do sarampo atingiu somente 28,50%.

As campanhas de vacinação são voltadas para pessoas que compõem grupos vulneráveis, profissionais de saúde e crianças maiores de 6 meses e com menos de 5 anos.

Em Goiás, de acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde de Goiás (SES-GO), Flúvia Amorim, esforços têm sido aplicados para disponibilizar as vacinas em todos os municípios, além de informar e “sensibilizar a população sobre a importância da vacinação”.

Conforme a SES-GO, “em todo o território goiano, existem 965 unidades básicas de saúde espalhadas em todos os municípios, nas quais são realizadas as aplicações das vacinas”.

O Ministério da Saúde destacou que a meta é alcançar 95% de cobertura vacinal para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos e de vacinar os trabalhadores da saúde contra o sarampo, de forma seletiva, “levando-se em consideração a alta transmissibilidade, a gravidade, as complicações e as mortes pela doença”.

