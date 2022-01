A vacinação contra a Covid-19 de crianças, entre 5 e 11 anos, deve começar em Goiás no dia 17 de janeiro, caso não ocorra atraso na distribuição dos imunizantes pelo Ministério da Saúde. A informação foi confirmada pela Superintendente substituta de Vigilância em Saúde de Goiás, Cristina Laval, durante entrevista para a TV Anhanguera nesta quinta-feira (6).

Ela também afirmou que Goiás deve receber até o fim de janeiro cerca 3,5% do quantitativo total de doses destinadas para o estado. Ao todo, de acordo com Cristina, são 700 mil crianças goianas nessa faixa etária.

Também em entrevista nesta quinta-feira (6) para a rádio Sagres, o Secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, disse que o estado vai vacinar em ordem decrescente de idade (a partir de 11 anos). A medida é contrária à recomendação do Ministério da Saúde de começar a imunização por critério de comorbidades.

A vacina contra a Covid-19 para crianças, aprovada pela Anvisa, é feita pela Pfizer, em dosagem e composição diferente da desenvolvida para adultos. A expectativa é que uma remessa com 1,2 milhão de doses do imunizante chegue ao Brasil no dia 13 de janeiro.

Mais cedo, o presidente do Fórum dos Governadores do Brasil e governador do Piauí, Wellington Dias, afirmou que as remessas serão distribuídas rapidamente para os Estados. A expectativa é que a vacinação poderá começar 48 horas após a chegada dos imunizantes no país, afirmou Dias.